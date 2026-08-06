Подразделения МВД составляют около 25% Сил безопасности и обороны Украины, - Выговский

Боевые подразделения системы МВД выполняют двойную задачу — участвуют в боевых действиях и обеспечивают внутреннюю безопасность государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

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Он подчеркнул, что боевые подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы составляют около 25% от общего количества Сил безопасности и обороны.

"Наши бойцы бок о бок с Вооруженными силами стоят на самых тяжелых направлениях, проводят штурмовые и оборонительные действия, наносят врагу потери", — отметил Выговский.

По словам главы МВД, бойцы ведомства вместе с Вооруженными силами Украины выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта, проводят штурмовые и оборонительные операции и наносят потери российским войскам.

В то же время подразделения системы МВД продолжают обеспечивать правопорядок, реагировать на последствия российских атак, проводить эвакуацию населения и поддерживать безопасность внутри страны.

Выговский подчеркнул, что именно сочетание боевых функций и обеспечения внутренней безопасности определяет особую роль МВД в секторе безопасности и обороны Украины.

Украина собирает доказательства для международного трибунала

Отдельное внимание во время выступления Выговский уделил документированию военных преступлений, которые Россия совершает на территории Украины.

По его словам, украинские правоохранители продолжают работать на местах российских атак, собирают доказательства и взаимодействуют с международными партнерами и правоохранительными органами других государств.

Выговский отметил, что Украина сотрудничает с Европолом, Евроюстом и странами-партнерами в розыске военных преступников, а также расширяет возможности следователей и криминалистов благодаря международной технической помощи.

"Наша общая задача — создать надлежащую доказательную базу для привлечения России к ответственности, в частности в рамках будущего специального международного трибунала", — подчеркнул министр.

Экспертная служба МВД усиливает работу по идентификации погибших

По словам Выговского, важную роль в документировании военных преступлений играет Экспертная служба МВД, специалисты которой исследуют оружие, обломки ракет и беспилотников.

Отдельным сложным направлением остается идентификация погибших, в частности тел, возвращенных в рамках репатриационных мероприятий.

Министр отметил, что украинские эксперты уже приобрели уникальный опыт в этой сфере, который вызывает значительный интерес у международных партнеров, а развитие специализированных лабораторий и центров идентификации остается одним из приоритетов МВД.

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