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Новини Поліціянти на фронті
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Підрозділи МВС становлять близько 25% Сил безпеки та оборони України, - Вигівський

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський

Бойові підрозділи системи МВС виконують подвійне завдання - беруть участь у бойових діях та забезпечують внутрішню безпеку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Він наголосив, що бойові підрозділи Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби становлять близько 25% від загальної кількості Сил безпеки та оборони.

"Наші бійці пліч-о-пліч зі Збройними силами стоять на найважчих напрямках, проводять штурмові та оборонні дії, завдають ворогу втрат". - зазначив Вигівський.

За словами очільника МВС, бійці відомства разом із Збройними силами України виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, проводять штурмові та оборонні операції й завдають втрат російським військам.

Водночас підрозділи системи МВС продовжують забезпечувати правопорядок, реагувати на наслідки російських атак, проводити евакуацію населення та підтримувати безпеку всередині країни.

Вигівський наголосив, що саме поєднання бойових функцій і забезпечення внутрішньої безпеки визначає особливу роль МВС у секторі безпеки та оборони України.

Експертна служба МВС посилює ідентифікацію загиблих

За словами Вигівського, важливу роль у документуванні воєнних злочинів відіграє Експертна служба МВС, фахівці якої досліджують зброю, уламки ракет і безпілотників.

Окремим складним напрямом залишається ідентифікація загиблих, зокрема тіл, повернутих у межах репатріаційних заходів.

Міністр зазначив, що українські експерти вже здобули унікальний досвід у цій сфері, який викликає значний інтерес у міжнародних партнерів, а розвиток спеціалізованих лабораторій і центрів ідентифікації залишається одним із пріоритетів МВС.

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Автор: 

МВС (2755) бойові дії (6288) воєнні злочини (2051) Вигівський Іван (111)
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Топ коментарі
+15
Шо воно несе, послухати цих хряків, то якби не мусорня, то вже б все пропало, це якийсь сюр. 40-річні бугаї з харями, що в телефон не влазять, пообвішувались автоматами, бронежилетами, по три ріжки і цивільних кошмарять, захисники хєрові.
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06.08.2026 11:44 Відповісти
+14
Ой не брешіть, спитайте херсонців та взагалі жителів ТоТ як " сіловєкі" тікали, а хто не встиг почав прислуговувати ворогу. До речі якось зрадників серед поліції найбільше.
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06.08.2026 11:47 Відповісти
+14
Бачу новий очільник дуже слабенький у аналітиці і математиці, бо сам не розуміючи, якщо хтось вміє реально рахувати показав скільки "не навчених " сидить у тилу. Лють з Хижак разом десь 6.000 бійців(не будемо про їх ротації, у них 3 місяці і на відпочинок, не так як у пересічного, якого на рік у окоп без змін, то інша тема), плюс різні малі підрозділи +-1.000 бійців. Тепер рахуйте скільки це відсотків від 400.000 пересічних (трактористів, слюсарів, інженерів, лікарів), які на передку. Це ~2%. А тепер питання , якщо він говорить що вони це 25% усіх сил оборони,а вони 1.500.000, то це 350.000 людей.Тоді питання, скільки сидять "не навчених" у тилу? Математика наука точна, а просто ляпати язиком, тут не проканає.
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06.08.2026 12:10 Відповісти

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