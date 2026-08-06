Підрозділи МВС становлять близько 25% Сил безпеки та оборони України, - Вигівський

Бойові підрозділи системи МВС виконують подвійне завдання - беруть участь у бойових діях та забезпечують внутрішню безпеку держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Він наголосив, що бойові підрозділи Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби становлять близько 25% від загальної кількості Сил безпеки та оборони.

"Наші бійці пліч-о-пліч зі Збройними силами стоять на найважчих напрямках, проводять штурмові та оборонні дії, завдають ворогу втрат". - зазначив Вигівський.

За словами очільника МВС, бійці відомства разом із Збройними силами України виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, проводять штурмові та оборонні операції й завдають втрат російським військам.

Водночас підрозділи системи МВС продовжують забезпечувати правопорядок, реагувати на наслідки російських атак, проводити евакуацію населення та підтримувати безпеку всередині країни.

Вигівський наголосив, що саме поєднання бойових функцій і забезпечення внутрішньої безпеки визначає особливу роль МВС у секторі безпеки та оборони України.

Експертна служба МВС посилює ідентифікацію загиблих

За словами Вигівського, важливу роль у документуванні воєнних злочинів відіграє Експертна служба МВС, фахівці якої досліджують зброю, уламки ракет і безпілотників.

Окремим складним напрямом залишається ідентифікація загиблих, зокрема тіл, повернутих у межах репатріаційних заходів.

Міністр зазначив, що українські експерти вже здобули унікальний досвід у цій сфері, який викликає значний інтерес у міжнародних партнерів, а розвиток спеціалізованих лабораторій і центрів ідентифікації залишається одним із пріоритетів МВС.

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