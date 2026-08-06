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Новости Коррупция в силовых структурах
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10 лет тюрьмы: командир роты продал благотворительное средство РЭБ за 180 тысяч гривен, - прокуратура

Командира роты РЭБ лишили звания и приговорили за присвоение военного имущества

Командира роты радиоэлектронной борьбы признали виновным в присвоении военного имущества. Он продал комплекс РЭБ "Удав А10", который впоследствии был возвращен воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны, в сентябре 2025 года воинская часть получила в качестве благотворительной помощи средство радиоэлектронной борьбы "Удав А10" с блоком питания стоимостью 230 тыс. грн.

После постановки на баланс оборудование передали в подразделение, где проходил службу обвиняемый, для испытания в боевых условиях.

Разместил объявление о продаже в интернете

По данным следствия, воспользовавшись служебным положением, военнослужащий присвоил вверенный ему комплект средства РЭБ, после чего разместил объявление о его продаже на одной из интернет-платформ.

В начале марта 2026 года он продал оборудование на территории Днепропетровской области за 180 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования правоохранители вернули похищенное средство радиоэлектронной борьбы воинской части.

Суд назначил 10 лет лишения свободы

Суд первой инстанции признал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными для доказательства вины военнослужащего.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы и лишили воинского звания "старший лейтенант". Приговор вынесен по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — присвоение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

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Автор: 

коррупция (7863) суд (25449) РЭБ (227)
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Топ комментарии
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Актуально в перемішку з новинами про необхідність донату. А без негативу, уявіть коли б в Україні, хочаб під час війни не крали від слова взагалі.
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06.08.2026 12:07 Ответить
+2
А якби вкрав 14 лямів, то вийшов би під заставу у 6...
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06.08.2026 12:35 Ответить
+2
Мовою оригіналу: "Сама мєряєт - сказал Остап, пєрєдавая астролябію покупатєлю - било би сто мєрять..."
А насправді - вірогідніше всього - сусідньому підрозділу 😢
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06.08.2026 12:40 Ответить

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