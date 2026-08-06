10 лет тюрьмы: командир роты продал благотворительное средство РЭБ за 180 тысяч гривен, - прокуратура

Командира роты радиоэлектронной борьбы признали виновным в присвоении военного имущества. Он продал комплекс РЭБ "Удав А10", который впоследствии был возвращен воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны, в сентябре 2025 года воинская часть получила в качестве благотворительной помощи средство радиоэлектронной борьбы "Удав А10" с блоком питания стоимостью 230 тыс. грн.

После постановки на баланс оборудование передали в подразделение, где проходил службу обвиняемый, для испытания в боевых условиях.

Разместил объявление о продаже в интернете

По данным следствия, воспользовавшись служебным положением, военнослужащий присвоил вверенный ему комплект средства РЭБ, после чего разместил объявление о его продаже на одной из интернет-платформ.

В начале марта 2026 года он продал оборудование на территории Днепропетровской области за 180 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования правоохранители вернули похищенное средство радиоэлектронной борьбы воинской части.

Суд назначил 10 лет лишения свободы

Суд первой инстанции признал доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными для доказательства вины военнослужащего.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы и лишили воинского звания "старший лейтенант". Приговор вынесен по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — присвоение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР разоблачило командира, который вымогал 5 тысяч долларов за перевод военнослужащего в Киев. ФОТОрепортаж