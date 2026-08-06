10 років в’язниці: командир роти продав благодійний засіб РЕБ за 180 тисяч гривень, - прокуратура

Командира роти радіоелектронної боротьби визнали винним у привласненні військового майна. Він продав комплекс РЕБ "Удав А10", який згодом повернули військовій частині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Як повідомили у Донецькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, у вересні 2025 року військова частина отримала як благодійну допомогу засіб радіоелектронної боротьби "Удав А10" із блоком живлення вартістю 230 тис. грн.

Після постановки на баланс обладнання передали до підрозділу, де проходив службу обвинувачений, для випробування в бойових умовах.

Розмістив оголошення про продаж в інтернеті

За даними слідства, використовуючи службове становище, військовослужбовець привласнив ввірений йому комплект засобу РЕБ, після чого розмістив оголошення про його продаж на одній з інтернет-платформ.

На початку березня 2026 року він продав обладнання на території Дніпропетровської області за 180 тис. грн.

Під час досудового розслідування правоохоронці повернули викрадений засіб радіоелектронної боротьби військовій частині.

Суд призначив 10 років позбавлення волі

Суд першої інстанції визнав докази, надані стороною обвинувачення, достатніми для доведення вини військовослужбовця.

Його засудили до 10 років позбавлення волі та позбавили військового звання "старший лейтенант". Вирок ухвалено за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України - привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

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