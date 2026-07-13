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Новини Фото Корупція у силових структурах
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ДБР викрило командира, який вимагав $5 тисяч за переведення військового до Києва. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника служби однієї з військових частин, якого підозрюють в одержанні хабаря за обіцянку перевести мобілізованого військовослужбовця до тилової частини, що дислокується у Києві або Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, наприкінці квітня 2026 року до посадовця звернувся брат нещодавно мобілізованого військового, який проходив підготовку в навчальному центрі. Він попросив посприяти тому, щоб родич продовжив службу в столичному регіоні.

Фігурант заявив, що за 5 тисяч доларів США може організувати переведення військовослужбовця до підпорядкованої йому військової частини у Києві.

У червні посадовець отримав першу частину неправомірної вигоди - 2 тисячі доларів США. Згодом, за версією слідства, він почав вимагати ще 7,5 тисячі гривень нібито на витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовця до столиці.

Після отримання другої частини хабаря - 2,8 тисячі доларів США - працівники ДБР затримали посадовця.

Оголошено про підозру

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників протиправної схеми.

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Начальника служби військової частини затримали на хабарі за переведення мобілізованого
Начальника служби військової частини затримали на хабарі за переведення мобілізованого
Начальника служби військової частини затримали на хабарі за переведення мобілізованого
Начальника служби військової частини затримали на хабарі за переведення мобілізованого

 

Автор: 

хабар (4802) корупція (5109) ДБР (4005)
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