ДБР викрило командира, який вимагав $5 тисяч за переведення військового до Києва. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника служби однієї з військових частин, якого підозрюють в одержанні хабаря за обіцянку перевести мобілізованого військовослужбовця до тилової частини, що дислокується у Києві або Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, наприкінці квітня 2026 року до посадовця звернувся брат нещодавно мобілізованого військового, який проходив підготовку в навчальному центрі. Він попросив посприяти тому, щоб родич продовжив службу в столичному регіоні.

Фігурант заявив, що за 5 тисяч доларів США може організувати переведення військовослужбовця до підпорядкованої йому військової частини у Києві.

У червні посадовець отримав першу частину неправомірної вигоди - 2 тисячі доларів США. Згодом, за версією слідства, він почав вимагати ще 7,5 тисячі гривень нібито на витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовця до столиці.

Після отримання другої частини хабаря - 2,8 тисячі доларів США - працівники ДБР затримали посадовця.

Оголошено про підозру

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників протиправної схеми.

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