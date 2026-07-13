Затримано військового, який за $10 тис. допомагав чоловікам незаконно виїхати до Румунії, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР спільно зі Службою безпеки України та за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця на Буковині, який долучився до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як працювала схема?
Як зазначається, за гроші він мав доставляти чоловіків із Чернівців до ділянки кордону з Румунією, яку можна було перетнути пішки поза пунктами пропуску. Також військовий обіцяв підібрати дату й час, щоб уникнути прикордонних нарядів.
Інші учасники оборудки підшуковували охочих незаконно виїхати з України та передавали їхні контакти виконавцям. Вартість такого "маршруту" становила 10 тис. доларів США з людини. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками схеми, зокрема й організаторами.
Затримання та підозра
- За даними ДБР, 1 липня 2026 року військовослужбовця затримали "на гарячому" після одержання коштів від військовозобов’язаного чоловіка.
- Наразі встановлено, що він долучився до угруповання у травні 2026 року. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло учасників злочинної схеми.
- Військовослужбовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів - ч. 3 ст. 332 КК України.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.
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