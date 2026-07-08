Замасковані під меблями: на Одещині прикордонники виявили 10 чоловіків у вантажівці. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону, реалізовуючи оперативну інформацію, запобігли незаконному переправленню десятьох чоловіків через державний кордон України.

На виїзд з України прямував 57-річний громадянин Молдови, який керував вантажним автомобілем, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Згідно з товаросупровідними документами він мав перевозити лише меблеві комплектуючі. Проте серед заявленого товару оглядова група виявила чоловіків призовного віку, які ховалися під коробками з-під меблів. Аби витримати непрості температурні умови у закритому тентованому просторі, "пасажири" взяли із собою лише питну воду.

Як з’ясувалося, до реалізації злочинної схеми була залучена 57-річна жителька Одеси. Вона підшуковувала військовозобов’язаних, розселяла їх у готелях та доставляла до околиці міста, де їх забрав водій вантажівки. Після завантаження в Києві меблевих комплектуючих він прибув до Одеси, замаскував "клієнтів" серед вантажу для подальшого незаконного переправлення через державний кордон.

Щоб не порушувати цілісність митного пломбування напівпричепа, чоловіки потрапили до його вантажного відсіку через тентове покриття.

Вартість цієї послуги коливалась від 10 до 14 тисяч доларів США.

Наразі водія та пособницю затримано. Їм повідомлено про підозру. Правоохоронці вилучили в них телефони, вантажівку, грошові кошти в розмірі 11 тисяч доларів США, а в жінки легковий транспортний засіб.

Стосовно десятьох пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення.













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