Спрятанные под мебелью: в Одесской области пограничники обнаружили 10 мужчин в грузовике. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пункте пропуска "Старокозаче" пограничники Белгород-Днестровского отряда, действуя на основании оперативной информации, предотвратили незаконную переправку десяти мужчин через государственную границу Украины.
Из Украины выезжал 57-летний гражданин Молдовы, управлявший грузовым автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.
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Согласно товаросопроводительным документам, он должен был перевозить только мебельные комплектующие. Однако среди заявленного товара досмотровая группа обнаружила мужчин призывного возраста, которые прятались под коробками из-под мебели. Чтобы выдержать сложные температурные условия в закрытом тентованном пространстве, "пассажиры" взяли с собой только питьевую воду.
Как выяснилось, к реализации преступной схемы была привлечена 57-летняя жительница Одессы. Она подбирала военнообязанных, размещала их в гостиницах и доставляла к окраине города, где их забирал водитель грузовика. После погрузки в Киеве мебельных комплектующих он прибыл в Одессу, замаскировал "клиентов" среди груза для дальнейшей незаконной переправки через государственную границу.
Чтобы не нарушать целостность таможенной пломбы полуприцепа, мужчины попали в его грузовой отсек через тентовое покрытие.
Стоимость этой услуги колебалась от 10 до 14 тысяч долларов США.
В настоящее время водитель и пособница задержаны. Им сообщено о подозрении. Правоохранители изъяли у них телефоны, грузовик, денежные средства в размере 11 тысяч долларов США, а у женщины - легковой автомобиль.
В отношении десяти пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.
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