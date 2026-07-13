Задержан военный, за $10 тыс. помогавший мужчинам незаконно выехать в Румынию, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины и при содействии Госпограничной службы задержали на Буковине военнослужащего , причастного к схеме незаконной переправки военнообязанных мужчин в страны Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как работала схема?
Как отмечается, за деньги он должен был доставлять мужчин из Черновцов к участку границы с Румынией, который можно было пересечь пешком вне пунктов пропуска. Также военный обещал подобрать дату и время, чтобы избежать пограничных нарядов.
Другие участники схемы подбирали желающих незаконно выехать из Украины и передавали их контакты исполнителям. Стоимость такого "маршрута" составляла 10 тыс. долларов США с человека. Полученные средства распределялись между всеми участниками схемы, в том числе и организаторами.
Задержание и подозрение
- По данным ГБР, 1 июля 2026 года военнослужащего задержали "на горячем" после получения средств от военнообязанного мужчины.
- На данный момент установлено, что он присоединился к группировке в мае 2026 года. Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают полный круг участников преступной схемы.
- Военнослужащий подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений - ч. 3 ст. 332 УК Украины.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
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