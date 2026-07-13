ГБР разоблачило командира, вымогавшего $5 тысяч за перевод военнослужащего в Киев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника службы одной из воинских частей, которого подозревают в получении взятки за обещание перевести мобилизованного военнослужащего в тыловую часть, дислоцированную в Киеве или Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, в конце апреля 2026 года к должностному лицу обратился брат недавно мобилизованного военного, который проходил подготовку в учебном центре. Он попросил помочь тому, чтобы родственник продолжил службу в столичном регионе.

Фигурант заявил, что за 5 тысяч долларов США может организовать перевод военнослужащего в подчиненную ему воинскую часть в Киеве.

В июне чиновник получил первую часть неправомерной выгоды - 2 тысячи долларов США. Впоследствии, по версии следствия, он начал требовать еще 7,5 тысячи гривен якобы на расходы, связанные с перевозкой военнослужащего в столицу.

После получения второй части взятки - 2,8 тысячи долларов США - сотрудники ГБР задержали чиновника.

Объявлено о подозрении

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников противоправной схемы.

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