ГБР разоблачило командира, вымогавшего $5 тысяч за перевод военнослужащего в Киев. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника службы одной из воинских частей, которого подозревают в получении взятки за обещание перевести мобилизованного военнослужащего в тыловую часть, дислоцированную в Киеве или Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, в конце апреля 2026 года к должностному лицу обратился брат недавно мобилизованного военного, который проходил подготовку в учебном центре. Он попросил помочь тому, чтобы родственник продолжил службу в столичном регионе.
Фигурант заявил, что за 5 тысяч долларов США может организовать перевод военнослужащего в подчиненную ему воинскую часть в Киеве.
В июне чиновник получил первую часть неправомерной выгоды - 2 тысячи долларов США. Впоследствии, по версии следствия, он начал требовать еще 7,5 тысячи гривен якобы на расходы, связанные с перевозкой военнослужащего в столицу.
После получения второй части взятки - 2,8 тысячи долларов США - сотрудники ГБР задержали чиновника.
Объявлено о подозрении
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников противоправной схемы.
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