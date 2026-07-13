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ГБР разоблачило командира, вымогавшего $5 тысяч за перевод военнослужащего в Киев. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника службы одной из воинских частей, которого подозревают в получении взятки за обещание перевести мобилизованного военнослужащего в тыловую часть, дислоцированную в Киеве или Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, в конце апреля 2026 года к должностному лицу обратился брат недавно мобилизованного военного, который проходил подготовку в учебном центре. Он попросил помочь тому, чтобы родственник продолжил службу в столичном регионе.

Фигурант заявил, что за 5 тысяч долларов США может организовать перевод военнослужащего в подчиненную ему воинскую часть в Киеве.

В июне чиновник получил первую часть неправомерной выгоды - 2 тысячи долларов США. Впоследствии, по версии следствия, он начал требовать еще 7,5 тысячи гривен якобы на расходы, связанные с перевозкой военнослужащего в столицу.

После получения второй части взятки - 2,8 тысячи долларов США - сотрудники ГБР задержали чиновника.

Объявлено о подозрении

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников противоправной схемы.

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Начальника службы воинской части задержали за взятку за перевод мобилизованного
Начальника службы воинской части задержали за взятку за перевод мобилизованного
Начальника службы воинской части задержали за взятку за перевод мобилизованного
Начальника службы воинской части задержали за взятку за перевод мобилизованного

 

Автор: 

взятка (6172) коррупция (8801) ГБР (3500)
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