По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП, который корректировал обстрелы Донетчины
На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности агент ФСБ, разоблаченный СБУ в апреле 2025 года в Донецкой области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленник наводил вражеский огонь на укрепленные районы и боевые позиции Сил обороны на Новопавловском направлении, передает Цензор.НЕТ.
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Как выяснилось в ходе расследования, корректировкой вражеского огня занимался завербованный рашистами протоиерей Покровской епархии УПЦ (МП).
Согласно материалам дела, клирик попал в поле зрения ФСБ из-за своей дочери, проживающей в России.
После начала полномасштабного вторжения она обратилась с письмом к Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства своей матери и сестре, которые находились в Украине.
Таким образом на протоиерея вышел сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на "эвакуацию" семьи священника в страну-агрессора с оформлением российского гражданства и обещанием денег.
После вербовки клирик начал обходить прифронтовую местность, чтобы выявить местонахождение украинских войск и "слить" их куратору из РФ.
Об отслеженных объектах агент "отчитывался" российскому спецслужбисту через мессенджер.
Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. Во время обыска у него был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
По материалам Службы безопасности суд признал его виновным в государственной измене.
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