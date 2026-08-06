За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП, який коригував обстріли Донеччини

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у квітні 2025 року на Донеччині.

Зловмисник наводив ворожий вогонь на укріпрайони та бойові позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, коригуванням ворожого вогню займався завербований рашистами протоієрей Покровської єпархії УПЦ (МП).

За матеріалами справи, клірик потрапив до уваги ФСБ через свою доньку, яка проживає в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася з листом до Путіна щодо надання російського громадянства своїй матері та сестрі, які перебували в Україні.

У такий спосіб на протоієрея вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на "евакуацію" родини священника до країни-агресора з оформленням російського громадянства та обіцянкою грошей.

Після вербування клірик почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити локації українських військ та "злити" їх куратору з РФ.

Про відстежені об’єкти агент "звітував" російському спецслужбісту через месенджер.

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у державній зраді.

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