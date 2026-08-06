УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12430 відвідувачів онлайн
Новини Державна зрада
842 8

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП, який коригував обстріли Донеччини

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у квітні 2025 року на Донеччині.

Зловмисник наводив ворожий вогонь на укріпрайони та бойові позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Як з’ясувало розслідування, коригуванням ворожого вогню займався завербований рашистами протоієрей Покровської єпархії УПЦ (МП).

За матеріалами справи, клірик потрапив до уваги ФСБ через свою доньку, яка проживає в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася з листом до Путіна щодо надання російського громадянства своїй матері та сестрі, які перебували в Україні.

У такий спосіб на протоієрея вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на "евакуацію" родини священника до країни-агресора з оформленням російського громадянства та обіцянкою грошей.

Після вербування клірик почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити локації українських військ та "злити" їх куратору з РФ.

Про відстежені об’єкти агент "звітував" російському спецслужбісту через месенджер.

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у державній зраді.

Також читайте: СБУ викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12789) УПЦ МП (1234) Донецька область (11620)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 