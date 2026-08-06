Оккупанты приговорили двух пленных бойцов "Азова" Пономаренко и Горяинова к 18 и 19 годам колонии, — российские СМИ

Российский суд приговорил двух пленных военнослужащих бригады "Азов" — Дмитрия Горяинова и Романа Пономаренко — к 18 и 19 годам лишения свободы соответственно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда РФ.

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По решению российского суда 36-летнего Дмитрия Горяинова приговорили к 18 годам, а 46-летнего Романа Пономаренко – к 19 годам колонии строгого режима.

Оккупационный суд признал украинских военнопленных виновными по статьям российского Уголовного кодекса о якобы "участии в террористическом сообществе" и "прохождении подготовки с целью осуществления террористической деятельности". Основанием для обвинения стала их служба в бригаде "Азов", которую Россия незаконно признала "террористической организацией".

По данным российского реестра "террористов и экстремистов", Дмитрий Горяинов родился в Мариуполе, а Роман Пономаренко — в городе Мена Черниговской области.

После начала полномасштабной войны Россия систематически использует собственное законодательство для уголовного преследования украинских военнопленных, в частности бойцов "Азова", осуждая их по обвинениям в "терроризме".

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