Окупанти засудили двох полонених бійців "Азову" Пономаренка і Горяінова до 18 і 19 років колонії, - росЗМІ

Російський суд засудив двох полонених військовослужбовців бригади "Азов" – Дмитра Горяінова та Романа Пономаренка – до 18 і 19 років позбавлення волі відповідно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу Південного окружного військового суду РФ.

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За рішенням російського суду, 36-річного Дмитра Горяінова засудили до 18 років, а 46-річного Романа Пономаренка – до 19 років колонії суворого режиму.

Окупаційний суд визнав українських військовополонених винними за статтями російського Кримінального кодексу про нібито "участь у терористичній спільноті" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Підставою для обвинувачення стала їхня служба у бригаді "Азов", яку Росія незаконно визнала "терористичною організацією".

За даними російського реєстру "терористів і екстремістів", Дмитро Горяінов народився у Маріуполі, а Роман Пономаренко – у місті Мена Чернігівської області.

Після початку повномасштабної війни Росія систематично використовує власне законодавство для кримінального переслідування українських військовополонених, зокрема бійців "Азову", засуджуючи їх за обвинуваченнями у "тероризмі".

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