Суд РФ засудив жителя Бердянська до 25 років у справі про підготовку замаху на представників окупаційної влади, - росЗМІ

Окупаційний Південний окружний військовий суд РФ засудив жителя тимчасово окупованого Бердянська Сергія Москаленка до 25 років позбавлення волі. Російська сторона стверджує, що він нібито готував замах на представницю партії "Єдина Росія" та працівників окупаційного МВС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу російського суду.

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Росіяни заявили про співпрацю з ГУР

Москаленку інкримінували державну зраду, участь у так званій терористичній організації, підготовку теракту, а також виготовлення і зберігання вибухівки.

За версією російського слідства, наприкінці 2023 року чоловікові запропонували "допомагати Україні". Згодом із ним нібито зв’язався представник Головного управління розвідки Міноборони України та запропонував співпрацю.

Окупанти стверджують, що у червні 2024 року Москаленко забрав зі схованки вибухівку та переніс її до гаража на своїй дачній ділянці.

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Стежив за представниками окупаційної влади

За матеріалами російської справи, 1 липня чоловік нібито отримав завдання ліквідувати представницю "Єдиної Росії", а згодом зібрав саморобний вибуховий пристрій.

Також російське слідство заявляє, що з 2 до 22 липня Москаленко стежив за жінкою, вивчав її маршрути та графік роботи. Крім того, він нібито знімав на відео будівлю окупаційної поліції, так званого Бердянського міжрайонного суду та автомобілі поруч.

22 липня 2024 року чоловіка затримали російські силовики.

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П’ять років тюрми та 20 років колонії

Вирок оголосили 5 серпня. Перші п’ять років Москаленко має провести у в’язниці, решту 20 років – у колонії суворого режиму.

Крім того, окупаційний суд оштрафував його на 800 тисяч рублів.

Незалежно перевірити обставини справи та заяви російського слідства в умовах окупації неможливо.

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