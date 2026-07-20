Судді РФ повідомили про підозру через незаконний вирок українському військовополоненому, - ОГП
Українські правоохоронці повідомили про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду РФ, який незаконно засудив українського військовополоненого до 16 років позбавлення волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували в Офісі Генерального прокурора.
Російському судді інкримінують порушення законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, у червні 2025 року він виніс незаконний вирок військовослужбовцю 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка Сухопутних військ ЗСУ.
Український захисник потрапив у російський полон у жовтні 2024 року. Попри його статус військовополоненого, суддя визнав бійця винним у безпосередній участі в міжнародному збройному конфлікті та призначив йому 16 років ув’язнення.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що українські військовослужбовці не можуть нести кримінальну відповідальність лише за участь у бойових діях на захист своєї держави.
"Використання російської судової системи для незаконного засудження військовополонених є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – зазначили в ОГП.
Таке переслідування суперечить статті 99 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.
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