Судьям РФ сообщили о подозрении в связи с незаконным приговором украинскому военнопленному, - ОГП
Украинские правоохранители сообщили о предъявлении подозрения судье 2-го Западного окружного военного суда РФ, который незаконно приговорил украинского военнопленного к 16 годам лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Российскому судье инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в июне 2025 года он вынес незаконный приговор военнослужащему 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко Сухопутных войск ВСУ.
Украинский защитник попал в российский плен в октябре 2024 года. Несмотря на его статус военнопленного, судья признал бойца виновным в непосредственном участии в международном вооруженном конфликте и приговорил его к 16 годам лишения свободы.
В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что украинские военнослужащие не могут нести уголовную ответственность исключительно за участие в боевых действиях в защиту своего государства.
"Использование российской судебной системы для незаконного осуждения военнопленных является нарушением норм международного гуманитарного права", - отметили в ОГП.
Такое преследование противоречит статье 99 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.
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