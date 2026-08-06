Суд РФ приговорил жителя Бердянска к 25 годам в деле о подготовке покушения на представителей оккупационных властей, - российские СМИ
Оккупационный Южный окружной военный суд РФ приговорил жителя временно оккупированного Бердянска Сергея Москаленко к 25 годам лишения свободы. Российская сторона утверждает, что он якобы готовил покушение на представительницу партии "Единая Россия" и сотрудников оккупационного МВД.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу российского суда.
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Москаленко инкриминировали государственную измену, участие в так называемой террористической организации, подготовку теракта, а также изготовление и хранение взрывчатки.
По версии российского следствия, в конце 2023 года мужчине предложили "помогать Украине". Впоследствии с ним якобы связался представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сотрудничество.
Оккупанты утверждают, что в июне 2024 года Москаленко забрал из тайника взрывчатку и перенес ее в гараж на своём дачном участке.
Следил за представителями оккупационных властей
Согласно материалам российского дела, 1 июля мужчина якобы получил задание ликвидировать представительницу "Единой России", а впоследствии собрал самодельное взрывное устройство.
Также российское следствие заявляет, что со 2 по 22 июля Москаленко следил за женщиной, изучал ее маршруты и график работы. Кроме того, он якобы снимал на видео здание оккупационной полиции, так называемого Бердянского межрайонного суда и автомобили рядом.
22 июля 2024 года мужчину задержали российские силовики.
Пять лет тюрьмы и 20 лет колонии
Приговор был оглашен 5 августа. Первые пять лет Москаленко должен провести в тюрьме, остальные 20 лет - в колонии строгого режима.
Кроме того, оккупационный суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей.
Независимо проверить обстоятельства дела и заявления российского следствия в условиях оккупации невозможно.
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