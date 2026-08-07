РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
31632 посетителя онлайн
Новости
7 432 14

Комитет Рады обратится к Корецкому по поводу назначения нового главы Минцифры без согласования

Корецкого просят объяснить назначение Ферчук без участия комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации принял решение обратиться к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с требованием объяснить назначение нового министра цифровой трансформации Оксаны Ферчук без предварительного обсуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады по итогам заседания 6 августа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему возникли вопросы по поводу назначения

В комитете отметили, что назначение Оксаны Ферчук вызвало обсуждение среди народных депутатов. Они подчеркнули, что Министерство цифровой трансформации реализовало ряд важных для государства реформ.

По словам членов комитета, беспокойство вызывает вопрос непрерывности цифровизации, развитие Defence Tech, антикоррупционных цифровых сервисов, а также интеграция Украины в европейское технологическое пространство.

Читайте также: Зарплаты учителям повысят на 20% с 1 сентября, – Корецкий

Какие решения принял комитет

В связи с этим депутаты поддержали предложение обратиться к премьер-министру с соответствующим письмом.

"Члены комитета поддержали предложение направить письмо премьер-министру с требованием объяснить, почему назначение Ферчук состоялось без согласования с профильным комитетом", - говорится в сообщении.

Также народные депутаты решили пригласить министра на заседание комитета. Она должна представить программу своей работы и ответить на вопросы.

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

Читайте также: Запуск "еАкциза" перенесли на 2027 год: бизнес приветствует это решение

Автор: 

назначение (2270) Минцифры (348) Корецкий Сергей (68) Ферчук Оксана (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
За фахом вона біолог. Ніякого стосунку до інформатики не має. У нас так вюди - профани "керують" всім і всі як один "видатні менеджери" "державної ваги". От тільки країна в дупі...
показать весь комментарий
07.08.2026 04:40 Ответить
+4
Секс без попередніх пестощів і обговорення.
показать весь комментарий
07.08.2026 03:59 Ответить
+2
Дивлюся на нового міністра і здається хоч би до зими втримався 😸😸. Якесь обличчя в нього ніяке, не цікаве. Наче просто " заглушка" між кимось 😸.
показать весь комментарий
07.08.2026 02:28 Ответить

Загрузка...

 
 