РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22465 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков
853 10

СБУ задержала двух агентов РФ, которые корректировали ракетно-дроновые удары по Николаеву

Задержание агентов РФ в Николаевской области

Контрразведка и киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Николаевской области еще двух агентов российских спецслужб, которые независимо друг от друга собирали разведданные для наведения ракетно-дроновых ударов по Николаеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обоих фигурантов, по данным следствия, завербовали через Telegram-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии в поддержку РФ.

Координировал удары по логистической инфраструктуре и позициям ПВО

По информации СБУ, одним из задержанных оказался местный разнорабочий, сотрудничавший с ФСБ РФ. Он собирал информацию о логистической инфраструктуре Николаева и отслеживал боевые позиции украинской противовоздушной обороны на юге страны.

Для сбора разведданных мужчина передвигался по городу на велосипеде, фиксируя координаты потенциальных целей с помощью смартфона.

Работница рынка работала на российскую военную разведку

Вторую агентку разоблачили среди сотрудников администрации одного из рынков Николаева. По данным следствия, она выполняла задания российской военной разведки (ГРУ), собирая информацию о запасных командных пунктах и блокпостах Сил обороны Украины.

Женщина обходила город и его окрестности, скрытно фотографировала военные объекты с привязкой к местности, а также пыталась получить нужные сведения от знакомых и посетителей рынка во время обычных разговоров.

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность обоих агентов, после чего задержали их по месту жительства. Одновременно правоохранители приняли меры по обеспечению безопасности украинских военных объектов, которые могли находиться под угрозой.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агентку военной контрразведки ФСБ, которая шпионила для врага в Днепропетровской области

Автор: 

Николаевская область (2423) СБУ (21337)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
І скільки ще такого библи в Неньки.
ось, як приклад. Колись з цією гнидую за одним столом сидів. Зараз наліпив zетку і хизується в рашці, а сам одесит, чортило.
Лівий верхній. Сидоров Сергій, 1972 р.н

показать весь комментарий
07.08.2026 10:30 Ответить
+4
Чого тільки якийсь там сидоров? Найпотужніший із найпотужніших сього світу все своє життя гадив на Україну і прославляв "русский мир" і їх культуру. Він і його колектив виховали не одне покоління ненависників України. Всі його фільми виключно на російській мові і це він робив на сцені в москві і на сцені в Україні. І 73% вибрали його в президенти, що говорить про їх уподобання. А сьогодні він одягнув мілітарі, від якого чотирижди ухилявся і грає роль патріота.
показать весь комментарий
07.08.2026 10:41 Ответить
+4
За Николаев могу тоже пояснить. Надо мной сосед, бугай призывного возраста. Кипятком ссыт за Путина. Соседка тётя Галя-родом из Подмосковья. Всё время заявляет что она украинка)) а внуки её не хило дронами кацапню херачат. Дальше сосед Колян. Ещё в четырнадцатом выехал из Донецка. Вместе с семьёй. Вся семья люто ненавидит ДНР, Путина и Россию. Поэтому не всё так однозначно. Но война однозначно стала мощной прививкой против узкого мира.
показать весь комментарий
07.08.2026 10:43 Ответить

Загрузка...

 
 