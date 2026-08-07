СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували ракетно-дронові удари по Миколаєву

Контррозвідка та кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Миколаївській області ще двох агентів російських спецслужб, які окремо один від одного збирали розвіддані для наведення ракетно-дронових ударів по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Обох фігурантів, за даними слідства, завербували через Telegram-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі на підтримку РФ.

Коригував удари по логістичній інфраструктурі та позиціях ППО

За інформацією СБУ, одним із затриманих виявився місцевий різноробочий, який співпрацював із ФСБ РФ. Він збирав інформацію про логістичну інфраструктуру Миколаєва та відстежував бойові позиції української протиповітряної оборони на півдні країни.

Для збору розвідданих чоловік пересувався містом на велосипеді, фіксуючи координати потенційних цілей за допомогою смартфона.

Працівниця ринку працювала на російську воєнну розвідку

Другу агентку викрили серед працівників адміністрації одного з ринків Миколаєва. За даними слідства, вона виконувала завдання російської воєнної розвідки (ГРУ), збираючи інформацію про запасні командні пункти та блокпости Сил оборони України.

Жінка обходила місто та його околиці, приховано фотографувала військові об'єкти з прив'язкою до місцевості, а також намагалася отримати потрібні відомості від знайомих і відвідувачів ринку під час звичайних розмов.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ задокументували діяльність обох агентів, після чого затримали їх за місцями проживання. Одночасно правоохоронці вжили заходів для убезпечення українських військових об'єктів, які могли перебувати під загрозою.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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