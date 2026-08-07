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Новини Затримання коригувальників
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СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували ракетно-дронові удари по Миколаєву

Затримання агентів РФ на Миколаївщині

Контррозвідка та кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Миколаївській області ще двох агентів російських спецслужб, які окремо один від одного збирали розвіддані для наведення ракетно-дронових ударів по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Обох фігурантів, за даними слідства, завербували через Telegram-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі на підтримку РФ.

Коригував удари по логістичній інфраструктурі та позиціях ППО

За інформацією СБУ, одним із затриманих виявився місцевий різноробочий, який співпрацював із ФСБ РФ. Він збирав інформацію про логістичну інфраструктуру Миколаєва та відстежував бойові позиції української протиповітряної оборони на півдні країни.

Для збору розвідданих чоловік пересувався містом на велосипеді, фіксуючи координати потенційних цілей за допомогою смартфона.

Працівниця ринку працювала на російську воєнну розвідку

Другу агентку викрили серед працівників адміністрації одного з ринків Миколаєва. За даними слідства, вона виконувала завдання російської воєнної розвідки (ГРУ), збираючи інформацію про запасні командні пункти та блокпости Сил оборони України.

Жінка обходила місто та його околиці, приховано фотографувала військові об'єкти з прив'язкою до місцевості, а також намагалася отримати потрібні відомості від знайомих і відвідувачів ринку під час звичайних розмов.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ задокументували діяльність обох агентів, після чого затримали їх за місцями проживання. Одночасно правоохоронці вжили заходів для убезпечення українських військових об'єктів, які могли перебувати під загрозою.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Миколаївська область (2413) СБУ (12789)
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Топ коментарі
+4
І скільки ще такого библи в Неньки.
ось, як приклад. Колись з цією гнидую за одним столом сидів. Зараз наліпив zетку і хизується в рашці, а сам одесит, чортило.
Лівий верхній. Сидоров Сергій, 1972 р.н

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07.08.2026 10:30 Відповісти
+4
Чого тільки якийсь там сидоров? Найпотужніший із найпотужніших сього світу все своє життя гадив на Україну і прославляв "русский мир" і їх культуру. Він і його колектив виховали не одне покоління ненависників України. Всі його фільми виключно на російській мові і це він робив на сцені в москві і на сцені в Україні. І 73% вибрали його в президенти, що говорить про їх уподобання. А сьогодні він одягнув мілітарі, від якого чотирижди ухилявся і грає роль патріота.
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07.08.2026 10:41 Відповісти
+4
За Николаев могу тоже пояснить. Надо мной сосед, бугай призывного возраста. Кипятком ссыт за Путина. Соседка тётя Галя-родом из Подмосковья. Всё время заявляет что она украинка)) а внуки её не хило дронами кацапню херачат. Дальше сосед Колян. Ещё в четырнадцатом выехал из Донецка. Вместе с семьёй. Вся семья люто ненавидит ДНР, Путина и Россию. Поэтому не всё так однозначно. Но война однозначно стала мощной прививкой против узкого мира.
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07.08.2026 10:43 Відповісти

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