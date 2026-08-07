Свитолина разгромила бывшую россиянку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в канадском Торонто, не оставив шансов бывшей россиянке, которая сейчас представляет Австрию, Анастасии Потаповой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "УП".

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Поединок третьего круга длился чуть больше часа и завершился убедительной победой украинки – 6:1, 6:1.

Свитолина с самого начала захватила инициативу, выиграла первый гейм на подаче соперницы "под ноль" и уверенно контролировала ход встречи. Первый сет завершился со счетом 6:1, а во второй партии украинка повторила этот результат, обеспечив себе выход в четвертый раунд.

За матч Свитолина выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Потапова также подала навылет один раз и дважды ошиблась на подаче, однако не смогла использовать ни один из пяти шансов на брейк.

Это была вторая личная встреча теннисисток, и во второй раз победу одержала украинка.

В матче за выход в четвертьфинал Свитолина сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Для украинской теннисистки турнир в Торонто исторически удачный: в 2017 году она стала его чемпионкой, а в прошлом году, когда соревнования проходили в Монреале, дошла до четвертьфинала.

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