Світоліна розгромила ексросіянку та вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у канадському Торонто, не залишивши шансів ексросіянці, яка нині представляє Австрію, Анастасії Потаповій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "УП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поєдинок третього кола тривав трохи більше години і завершився переконливою перемогою українки – 6:1, 6:1.

Світоліна від самого початку захопила ініціативу, виграла перший гейм на подачі суперниці "під нуль" і впевнено контролювала хід зустрічі. Перший сет завершився з рахунком 6:1, а у другій партії українка повторила цей результат, оформивши вихід до четвертого кола.

За матч Світоліна виконала один ейс, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала п'ять брейк-пойнтів. Потапова також подала навиліт один раз і двічі помилилася на подачі, однак не змогла використати жодного з п'яти шансів зробити брейк.

Це була друга очна зустріч тенісисток, і вдруге перемогу здобула українка.

У матчі за вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової.

Для української тенісистки турнір у Торонто є вдалим історично: у 2017 році вона стала його чемпіонкою, а минулого року, коли змагання проходили в Монреалі, дійшла до чвертьфіналу.

Читайте також: Двох українських параармреслерів оштрафували в Угорщині після відмови стояти на п’єдесталі під гімн РФ