Российская элита боится ФСБ, которая все больше выходит из-под контроля, - Bloomberg

Многие представители российской элиты все больше опасаются, что Федеральная служба безопасности вышла из-под контроля, ведь диктатор РФ Владимир Путин поручает этой службе удерживать его власть на фоне растущего беспокойства в связи с войной в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Обвинение в терроризме, выдвинутое против миллиардера и соучредителя Telegram Павла Дурова, является самым свежим свидетельством усиления волны репрессий со стороны ФСБ, по словам лиц, приближенных к Кремлю, которые просят не называть их имена при обсуждении деликатных вопросов", — отмечает издание.

Несмотря на то, что Путин долгое время правил, балансируя между сторонниками жесткой линии в вопросах безопасности и более умеренными группами среди своих чиновников, сосредоточенными на экономике, многие в кремлевских кругах считают, что в настоящее время российский президент последовательно склоняется на сторону сторонников более жесткого контроля над бизнесом и обществом, подчеркнули источники Bloomberg.

Такая ситуация усиливает напряженность, ведь ФСБ расширяет сферу своего влияния без явных ограничений своей власти, в то время как высокопоставленные чиновники, а именно влиятельный руководитель отдела внутренней политики Путина Сергей Кириенко, теряют влияние, как свидетельствуют оценки источников, приближенных к Кремлю и правительству. Недавно Кириенко подвергся критике за неудачи в политических операциях РФ в Армении, Молдове и Венгрии.

"ФСБ превратилась в руководящую компанию страны. Политическая администрация, МИД и финансово-экономический блок превратились в чисто технический персонал, выполняющий решения, принятые с учетом интересов спецслужб", — отметил политический аналитик из Москвы Андрей Колесников.

Как отмечает Bloomberg, Путин, бывший агент КГБ и руководитель ФСБ, рассчитывает на свою службу безопасности, чтобы сохранить власть в условиях, когда война становится все более заметной для рядовых россиян.

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