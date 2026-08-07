Російська еліта боїться ФСБ, яка дедалі більше виходить з-під контролю, - Bloomberg

Багато представників російської еліти все більше побоюються, що Федеральна служба безпеки вийшла з-під контролю, адже диктатор РФ Володимир Путін доручає цій службі утримувати його владу на тлі зростаючого занепокоєння щодо війни в Україні.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Звинувачення у тероризмі, висунуте проти мільярдера та співзасновника Telegram Павла Дурова, є найсвіжішим свідченням посилення хвилі репресій з боку ФСБ, за словами осіб, наближених до Кремля, які просять не називати їхніх імен під час обговорення делікатних питань", - зазначає видання.

Попри те, що Путін тривалий час правив, балансуючи між прихильниками жорсткої лінії в питаннях безпеки та більш поміркованими групами серед своїх чиновників, які зосереджені на економіці, багато хто в кремлівських колах думає, що наразі російський президент послідовно схиляється на бік прихильників жорсткішого контролю над бізнесом та суспільством, наголосили джерела Bloomberg.

Така ситуація посилює напруженість, адже ФСБ розширює сферу свого впливу без явних обмежень своєї влади, тоді як високопосадовці, а саме впливовий керівник відділу внутрішньої політики Путіна, Сергій Кирієнко, втрачають вплив, як свідчать оцінки джерел, наближених до Кремля та уряду. Нещодавно Кирієнко зазнав критики за невдачі в політичних операціях РФ у Вірменії, Молдові та Угорщині.

"ФСБ перетворилася на керівну компанію країни. Політична адміністрація, МЗС та фінансово-економічний блок перетворилися на суто технічний персонал, який виконує рішення, ухвалені з урахуванням інтересів спецслужб", - зазначив політичний аналітик із Москви Андрій Колесніков.

Як наголошує Bloomberg, Путін, який є колишнім агентом КДБ та керівником ФСБ, сподівається на свою службу безпеки, аби зберегти свою владу в умовах, коли війна стає все помітнішою для пересічних росіян.

Також дивіться: У Росії трьох підлітків відправили до СІЗО за стеження за росгвардійцями, які воювали проти України, - росЗМІ. ВIДЕО