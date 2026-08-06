У Росії трьох підлітків відправили до СІЗО за стеження за росгвардійцями, які воювали проти України, - росЗМІ. ВIДЕО

У Росії трьох підлітків із Приморського краю відправили до СІЗО за обвинуваченням у стеженні за співробітниками Росгвардії, які брали участь у війні проти України. ФСБ також заявляє, що діти нібито готували підрив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й "Медіазона", із посиланням на ФСБ РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ФСБ заявляє про стеження за росгвардійцями

За версією російської спецслужби, підлітки з Владивостока та Находки діяли за вказівкою "кураторів" організації, яку російська влада вважає терористичною. Її назву ФСБ не розкриває.

Стверджується, що діти фотографували та знімали на відео місця проживання і роботи росгвардійців, їхні автомобілі та місця паркування. Також, за версією ФСБ, вони передавали інформацію про місця, де нібито можна було приховано закласти вибухові пристрої поблизу будинків військовослужбовців.

Також читайте: ФСБ заявила про нібито причетність СБУ до спроби підпалу військкомату в Калузькій області, - росЗМІ. ВIДЕО

Росія інкримінує дітям держзраду

Після обшуків силовики заявили про вилучення компонентів для виготовлення саморобних запалювальних пристроїв. На оприлюдненому ФСБ відео показані пляшка бензину А-92, скляні пляшки та ганчір'я.

Російська спецслужба повідомила, що всіх трьох підлітків відправили до СІЗО. Їм інкримінують державну зраду та участь у терористичній організації. ФСБ також стверджує, що вони визнали провину та співпрацюють зі слідством.

Водночас незалежно перевірити заяви російської спецслужби наразі неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’ятьом обвинуваченим у підпалі в РФ гелікоптера Ка-32 дали від 12,5 до 18 років в’язниці, - Baza