У Росії трьох підлітків відправили до СІЗО за стеження за росгвардійцями, які воювали проти України, - росЗМІ. ВIДЕО
У Росії трьох підлітків із Приморського краю відправили до СІЗО за обвинуваченням у стеженні за співробітниками Росгвардії, які брали участь у війні проти України. ФСБ також заявляє, що діти нібито готували підрив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й "Медіазона", із посиланням на ФСБ РФ.
ФСБ заявляє про стеження за росгвардійцями
За версією російської спецслужби, підлітки з Владивостока та Находки діяли за вказівкою "кураторів" організації, яку російська влада вважає терористичною. Її назву ФСБ не розкриває.
Стверджується, що діти фотографували та знімали на відео місця проживання і роботи росгвардійців, їхні автомобілі та місця паркування. Також, за версією ФСБ, вони передавали інформацію про місця, де нібито можна було приховано закласти вибухові пристрої поблизу будинків військовослужбовців.
Росія інкримінує дітям держзраду
Після обшуків силовики заявили про вилучення компонентів для виготовлення саморобних запалювальних пристроїв. На оприлюдненому ФСБ відео показані пляшка бензину А-92, скляні пляшки та ганчір'я.
Російська спецслужба повідомила, що всіх трьох підлітків відправили до СІЗО. Їм інкримінують державну зраду та участь у терористичній організації. ФСБ також стверджує, що вони визнали провину та співпрацюють зі слідством.
Водночас незалежно перевірити заяви російської спецслужби наразі неможливо.
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