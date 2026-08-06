В России трех подростков отправили в СИЗО за слежку за росгвардейцами, воевавшими против Украины, - росСМИ. ВИДЕО
В России трех подростков из Приморского края поместили в СИЗО по обвинению в слежке за сотрудниками Росгвардии, участвовавшими в войне против Украины. ФСБ также заявляет, что подростки якобы готовили взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Медиазона", со ссылкой на ФСБ РФ.
ФСБ заявляет о слежке за росгвардейцами
По версии российской спецслужбы, подростки из Владивостока и Находки действовали по указанию "кураторов" организации, которую российские власти считают террористической. Ее название ФСБ не раскрывает.
Утверждается, что подростки фотографировали и снимали на видео места проживания и работы росгвардейцев, их автомобили и места парковки. Также, по версии ФСБ, они передавали информацию о местах, где якобы можно было скрытно заложить взрывные устройства вблизи домов военнослужащих.
Россия инкриминирует детям государственную измену
После обысков силовики заявили об изъятии компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств. На обнародованном ФСБ видео показаны бутылка бензина А-92, стеклянные бутылки и тряпки.
Российская спецслужба сообщила, что всех трех подростков отправили в СИЗО. Им инкриминируют государственную измену и участие в террористической организации. ФСБ также утверждает, что они признали вину и сотрудничают со следствием.
В то же время независимо проверить заявления российской спецслужбы пока невозможно.
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