В России трех подростков отправили в СИЗО за слежку за росгвардейцами, воевавшими против Украины, - росСМИ. ВИДЕО

В России трех подростков из Приморского края поместили в СИЗО по обвинению в слежке за сотрудниками Росгвардии, участвовавшими в войне против Украины. ФСБ также заявляет, что подростки якобы готовили взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Медиазона", со ссылкой на ФСБ РФ.

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ФСБ заявляет о слежке за росгвардейцами

По версии российской спецслужбы, подростки из Владивостока и Находки действовали по указанию "кураторов" организации, которую российские власти считают террористической. Ее название ФСБ не раскрывает.

Утверждается, что подростки фотографировали и снимали на видео места проживания и работы росгвардейцев, их автомобили и места парковки. Также, по версии ФСБ, они передавали информацию о местах, где якобы можно было скрытно заложить взрывные устройства вблизи домов военнослужащих.

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Россия инкриминирует детям государственную измену

После обысков силовики заявили об изъятии компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств. На обнародованном ФСБ видео показаны бутылка бензина А-92, стеклянные бутылки и тряпки.

Российская спецслужба сообщила, что всех трех подростков отправили в СИЗО. Им инкриминируют государственную измену и участие в террористической организации. ФСБ также утверждает, что они признали вину и сотрудничают со следствием.

В то же время независимо проверить заявления российской спецслужбы пока невозможно.

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