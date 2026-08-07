Еще 11 детей вернули из временно оккупированной Херсонщины
С временно оккупированной территории Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще 11 детей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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Это 4 девочки и 7 мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет. Вместе с ними эвакуировали и совершеннолетнего человека из числа детей-сирот.
Эта спасательная операция состоялась при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.
"За каждой цифрой - непростые истории детей, переживших давление, страх и жизнь в условиях оккупации. Среди них - четырнадцатилетний мальчик, которого заставляли посещать пропагандистские мероприятия и навязывали чужую идентичность. Несмотря на постоянное давление, он сохранял украинскую позицию и ждал возможности уехать", - рассказал Прокудин.
Еще одна семья была вынуждена отдать восьмилетнего ребенка в российскую школу из-за угроз отправить его в детский дом. А когда мальчик серьезно заболел, его отказывались лечить из-за отсутствия у матери российского паспорта.
Сейчас все спасенные находятся в безопасности и проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления".
С начала 2026 года уже возвращено 135 детей с временно оккупированной территории Херсонской области.
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