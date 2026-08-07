Ще 11 дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини

Із тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків віком від 6 до 17 років. Разом з ними евакуювали й повнолітню особу з числа дітей-сиріт.

Ця рятувальна операція відбулась за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

"За кожною цифрою - непрості історії дітей, які пережили тиск, страх і життя в умовах окупації. Серед них - чотирнадцятирічний хлопець, якого змушували відвідувати пропагандистські заходи та нав’язували чужу ідентичність. Попри постійний тиск, він зберігав українську позицію і чекав на можливість виїхати", - розповів Прокудін.

Ще одна родина була змушена віддати восьмирічну дитину до російської школи через погрози дитячим будинком. А коли хлопець серйозно захворів, його відмовлялися лікувати через відсутність російського паспорта у матері.

Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію в центрах "Надії та відновлення".

З початку 2026 року вже повернуто 135 дітей з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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