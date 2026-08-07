Впервые с начала войны половина россиян не считает вторжение в Украину успешным, - российские СМИ

Впервые с начала полномасштабной войны лишь половина граждан России считает вторжение в Украину успешным. Одновременно рекордно выросла доля россиян, открыто заявляющих, что не поддерживают войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на результаты опроса российского "Левада-центра".

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Согласно исследованию, в июле 2026 года лишь 8% респондентов назвали войну "очень успешной" - это самый низкий показатель за все время наблюдений. Еще 42% оценили ее как "скорее успешную". В то же время 8% считают вторжение "очень неуспешным", 20% - "скорее неуспешным", а еще 22% не смогли ответить.

Также рекордного уровня достигло число россиян, заявивших, что "скорее не поддерживают" или "совсем не поддерживают" действия российской армии в Украине, - 21%. Доля тех, кто "безусловно поддерживает" войну, снизилась до 34%, тогда как в начале полномасштабного вторжения превышала 50%.

The Moscow Times отмечает, что на общественные настроения повлияли украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим центрам, топливный кризис, атаки на склады российских маркетплейсов, а также слухи о возможной новой волне мобилизации.

По оценке экспертов, война все больше проникает в повседневную жизнь россиян, усиливая ощущение неопределенности и снижая веру в возможность достижения Кремлем заявленных целей. В то же время аналитики отмечают, что российские власти по-прежнему располагают мощными механизмами контроля над обществом, в частности цензурой, цифровой слежкой и репрессивным аппаратом.

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