Вперше від початку війни половина росіян не вважає вторгнення в Україну успішним, - росЗМІ

Вперше від початку повномасштабної війни лише половина громадян Росії вважає вторгнення в Україну успішним. Одночасно рекордно зросла частка росіян, які відкрито заявляють, що не підтримують війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на результати опитування російського "Левада-центру".

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Згідно з дослідженням, у липні 2026 року лише 8% респондентів назвали війну "дуже успішною" – це найнижчий показник за весь час спостережень. Ще 42% оцінили її як "скоріше успішну". Водночас 8% вважають вторгнення "дуже неуспішним", 20% – "скоріше неуспішним", а ще 22% не змогли відповісти.

Також рекордного рівня досягла кількість росіян, які заявили, що "скоріше не підтримують" або "зовсім не підтримують" дії російської армії в Україні, – 21%. Частка тих, хто "безумовно підтримує" війну, знизилася до 34%, тоді як на початку повномасштабного вторгнення перевищувала 50%.

The Moscow Times зазначає, що на суспільні настрої вплинули українські удари по нафтопереробних заводах, логістичних центрах, паливна криза, атаки на склади російських маркетплейсів, а також чутки про можливу нову хвилю мобілізації.

За оцінкою експертів, війна дедалі більше переноситься у повсякденне життя росіян, посилюючи відчуття невизначеності та знижуючи віру в можливість досягнення Кремлем заявлених цілей. Водночас аналітики наголошують, що російська влада й надалі має у своєму розпорядженні потужні механізми контролю над суспільством, зокрема цензуру, цифрове стеження та репресивний апарат.

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