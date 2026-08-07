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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Путин избегает поездок в регионы РФ, куда часто долетают украинские дроны, — СМИ

Владимир, Путин

После того как в июне российский диктатор Владимир Путин возобновил визиты в регионы РФ после длительного перерыва, он стал избегать поездок в области европейской части России, куда часто долетают украинские дроны.

Об этом пишет "Агентство. Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Избегание зон поражения БПЛА

По данным российских СМИ, на следующей неделе Путин может посетить Новосибирскую область. Точные даты возможного визита Путина в Новосибирскую область пока не называются.

Это станет уже пятым регионом, который глава Кремля посетит после возобновления поездок. При этом, как отмечается, лишь один из регионов, куда Путин приезжал в этот период, расположен в европейской части России.

Исключения для резиденций и саммитов

"Агентство. Новости" отмечает, что после длительного перерыва в июне Путин возобновил региональные поездки по России. Однако он избегает регионов европейской части РФ, куда часто долетают украинские беспилотники.

Исключениями стали Москва, Санкт-Петербург, Валдай, где у диктатора есть резиденции, и Казань, куда Путин ездил 17 июня на заранее запланированный саммит "Россия-АСЕАН". Визит в Казань стал первой поездкой в регионы за 223 дня.

"Большинство регионов, которые Путин посетил этим летом, либо вообще не становятся целью атак ВСУ, либо подвергались атакам довольно редко", — пишет издание.

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Автор: 

путин владимир (21797) россия (89122) атака (1914)
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Топ комментарии
+4
Не уникає. Як раз навпаки, в день, коли він виступає в Пітері, Казані, Валдає, Москві дрони ту сторону ніколи не летять.
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07.08.2026 23:27 Ответить
+2
Були б балістичні ракети, нікуди б не їздив, сидів постійно у бункері...
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07.08.2026 23:36 Ответить
+1
Та ну на фіг! Не тіште себе маячнею. ***** чудово розуміє що якщо буде прийняте остаточне рішення про його фізичну ліквідацію то йому ******* або "вічний бункер". І "крайнього" не знайти, бо це падло всім так напаскудило що хто почне полювання і звідки прилетить смерть неможливо передбачити. Хаменеї, до речі, бункер не врятував...
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07.08.2026 23:58 Ответить

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