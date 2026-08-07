Путин избегает поездок в регионы РФ, куда часто долетают украинские дроны, — СМИ
После того как в июне российский диктатор Владимир Путин возобновил визиты в регионы РФ после длительного перерыва, он стал избегать поездок в области европейской части России, куда часто долетают украинские дроны.
Об этом пишет "Агентство. Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
Избегание зон поражения БПЛА
По данным российских СМИ, на следующей неделе Путин может посетить Новосибирскую область. Точные даты возможного визита Путина в Новосибирскую область пока не называются.
Это станет уже пятым регионом, который глава Кремля посетит после возобновления поездок. При этом, как отмечается, лишь один из регионов, куда Путин приезжал в этот период, расположен в европейской части России.
Исключения для резиденций и саммитов
"Агентство. Новости" отмечает, что после длительного перерыва в июне Путин возобновил региональные поездки по России. Однако он избегает регионов европейской части РФ, куда часто долетают украинские беспилотники.
Исключениями стали Москва, Санкт-Петербург, Валдай, где у диктатора есть резиденции, и Казань, куда Путин ездил 17 июня на заранее запланированный саммит "Россия-АСЕАН". Визит в Казань стал первой поездкой в регионы за 223 дня.
"Большинство регионов, которые Путин посетил этим летом, либо вообще не становятся целью атак ВСУ, либо подвергались атакам довольно редко", — пишет издание.
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