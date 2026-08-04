За 18 суток украинские беспилотники атаковали 15 логистических центров Wildberries, - Мадяр
Война постепенно добирается до российского тыла, который долгое время жил с ощущением, что боевые действия его не затронут.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
За 18 суток украинские беспилотники атаковали 15 логистических объектов Wildberries, из которых 13 были выведены из строя или получили значительные повреждения.
"Утром следующий мега-хаб, Красный Бор, вышел из строя", - прокомментировал Мадяр удар по логистическому хабу Wildberries в Ленинградской области.
Командующий СБС подчеркивает, что разрушение таких хабов будет иметь экономические последствия для России.
"Каждый из 111 млн избирателей РФ уже сегодня должен властям за Wildberries по 146$, хотя касса только впереди, а корзины будут наполняться до самого предела терпения, без сомнения", - иронично подсчитал Мадяр.
Он уверен, что Россия прекратит войну только тогда, когда ее экономические и социальные потери станут настолько ощутимыми, что население больше не сможет их игнорировать. В то же время автор выражает сомнение, что даже ухудшение уровня жизни автоматически приведет к изменению общественных настроений.
Что предшествовало?
В ночь на вторник, 4 августа 2026 года, дроны атаковали складские помещения в трех регионах России. Среди них - склады Wildberries:
- Ленинградская область (Красный Бор, недалеко от Санкт-Петербурга) - после атаки возник пожар на территории складского комплекса Wildberries. По предварительным данным, персонал был эвакуирован, о погибших не сообщалось.
- Московская область (Чехов) – беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries. По сообщениям российских властей, произошел масштабный пожар.
- В Тверской области БПЛА повредил склад Wildberries.
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