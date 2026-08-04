За 18 суток украинские беспилотники атаковали 15 логистических центров Wildberries, - Мадяр

Война постепенно добирается до российского тыла, который долгое время жил с ощущением, что боевые действия его не затронут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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За 18 суток украинские беспилотники атаковали 15 логистических объектов Wildberries, из которых 13 были выведены из строя или получили значительные повреждения.

"Утром следующий мега-хаб, Красный Бор, вышел из строя", - прокомментировал Мадяр удар по логистическому хабу Wildberries в Ленинградской области.

Командующий СБС подчеркивает, что разрушение таких хабов будет иметь экономические последствия для России.

"Каждый из 111 млн избирателей РФ уже сегодня должен властям за Wildberries по 146$, хотя касса только впереди, а корзины будут наполняться до самого предела терпения, без сомнения", - иронично подсчитал Мадяр.

Он уверен, что Россия прекратит войну только тогда, когда ее экономические и социальные потери станут настолько ощутимыми, что население больше не сможет их игнорировать. В то же время автор выражает сомнение, что даже ухудшение уровня жизни автоматически приведет к изменению общественных настроений.

Что предшествовало?

В ночь на вторник, 4 августа 2026 года, дроны атаковали складские помещения в трех регионах России. Среди них - склады Wildberries:

Ленинградская область (Красный Бор, недалеко от Санкт-Петербурга) - после атаки возник пожар на территории складского комплекса Wildberries. По предварительным данным, персонал был эвакуирован, о погибших не сообщалось.

Московская область (Чехов) – беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries. По сообщениям российских властей, произошел масштабный пожар.

В Тверской области БПЛА повредил склад Wildberries.

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