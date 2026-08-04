За 18 діб українські безпілотники атакували 15 логістичних центрів Wildberries, - Мадяр

Війна поступово дістається російського тилу, який довгий час жив із відчуттям, що бойові дії його не зачеплять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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За 18 діб українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів Wildberries, з яких 13 були виведені з ладу або зазнали значних пошкоджень.

"Зранку наступний мега-хаб, Красний Бор, вийшов з чату", - прокоментував Мадяр удар по логістичному хабу Wildberries у Ленінградській області.

Командувач СБС наголошує, що руйнування таких хабів матиме економічні наслідки для Росії.

"Кожен один зі 111 млн виборців РФ вже сьогодні боргує владі за вайлдберріз по 146$, хоча каса лише попереду і кошики ще наповнюватимуться до самого увірвання терпцю, без сумніву", - іронічно підрахував Мадяр.

Він упевнений, що Росія припинить війну лише тоді, коли її економічні та соціальні втрати стануть настільки відчутними, що населення більше не зможе їх ігнорувати. Водночас автор висловлює сумнів, що навіть погіршення рівня життя автоматично призведе до зміни суспільних настроїв.

Що передувало?

У ніч проти вівторка, 4 серпня 2026 року, дрони атакували складські приміщення у трьох регіонах Росії. Серед них - склади Wildberries:

Ленінградська область (Красний Бор, поблизу Санкт-Петербурга) – після атаки виникла пожежа на території складського комплексу Wildberries. За попередніми даними, персонал був евакуйований, загиблих не повідомлялося.

Московська область (Чехов) – безпілотники атакували складський комплекс Wildberries. За повідомленнями російської влади, сталася масштабна пожежа.

у Тверській області БпЛА пошкодив склад Wildberries.

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