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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Путін уникає поїздок в регіони РФ, куди часто долітають українські дрони, - ЗМІ

володимир,путін

Після того, як у червні російський диктатор Володимир Путін відновив візити до регіонів РФ після тривалої перерви, він почав уникати поїздок до областей європейської частини Росії, куди часто долітають українські дрони.

Про це пише "Агентство. Новости", інформує Цензор.НЕТ.

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Уникання зон ураження БПЛА

За даними росЗМІ, наступного тижня Путін може відвідати Новосибірську область. Точні дати можливого візиту Путіна до Новосибірської області наразі не називають.

Це має стати вже п’ятим регіоном, який глава Кремля відвідає після поновлення поїздок. Водночас, як зазначається, лише один із регіонів, куди Путін приїздив у цей період, розташований у європейській частині Росії.

Винятки для резиденцій і самітів

"Агентство. Новости" зазначає, що після тривалої перерви у червні Путін відновив регіональні поїздки по Росії. Однак він уникає регіони європейської частини РФ, куди часто долітають українські безпілотники.

Винятками стали Москва, Санкт-Петербург, Валдай, де диктатор має резиденції, та Казань, куди Путін їздив 17 червня на заздалегідь запланований саміт "Росія-АСЕАН". Візит до Казані став першою поїздкою в регіони за 223 дні.

"Більшість регіонів, які Путін відвідав цим літом, або взагалі не стають ціллю атак ЗСУ, або зазнавали атак досить рідко", - пише видання.

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Автор: 

путін володимир (13522) росія (47276) атака (1911)
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Топ коментарі
+4
Не уникає. Як раз навпаки, в день, коли він виступає в Пітері, Казані, Валдає, Москві дрони ту сторону ніколи не летять.
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07.08.2026 23:27 Відповісти
+2
Були б балістичні ракети, нікуди б не їздив, сидів постійно у бункері...
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07.08.2026 23:36 Відповісти
+1
Та ну на фіг! Не тіште себе маячнею. ***** чудово розуміє що якщо буде прийняте остаточне рішення про його фізичну ліквідацію то йому ******* або "вічний бункер". І "крайнього" не знайти, бо це падло всім так напаскудило що хто почне полювання і звідки прилетить смерть неможливо передбачити. Хаменеї, до речі, бункер не врятував...
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07.08.2026 23:58 Відповісти

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