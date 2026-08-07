Путін уникає поїздок в регіони РФ, куди часто долітають українські дрони, - ЗМІ

Після того, як у червні російський диктатор Володимир Путін відновив візити до регіонів РФ після тривалої перерви, він почав уникати поїздок до областей європейської частини Росії, куди часто долітають українські дрони.

Про це пише "Агентство. Новости", інформує Цензор.НЕТ.

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Уникання зон ураження БПЛА

За даними росЗМІ, наступного тижня Путін може відвідати Новосибірську область. Точні дати можливого візиту Путіна до Новосибірської області наразі не називають.

Це має стати вже п’ятим регіоном, який глава Кремля відвідає після поновлення поїздок. Водночас, як зазначається, лише один із регіонів, куди Путін приїздив у цей період, розташований у європейській частині Росії.

Винятки для резиденцій і самітів

"Агентство. Новости" зазначає, що після тривалої перерви у червні Путін відновив регіональні поїздки по Росії. Однак він уникає регіони європейської частини РФ, куди часто долітають українські безпілотники.

Винятками стали Москва, Санкт-Петербург, Валдай, де диктатор має резиденції, та Казань, куди Путін їздив 17 червня на заздалегідь запланований саміт "Росія-АСЕАН". Візит до Казані став першою поїздкою в регіони за 223 дні.

"Більшість регіонів, які Путін відвідав цим літом, або взагалі не стають ціллю атак ЗСУ, або зазнавали атак досить рідко", - пише видання.

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