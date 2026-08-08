Колумбийские картели охотятся за опытом ВСУ? / Без цензуры. ВИДЕО

Financial Times пишет, что люди, связанные с колумбийскими незаконными группировками, могут пытаться проникнуть в украинские подразделения, чтобы освоить управление FPV-дронами и применить этот опыт в войне против собственного государства.

Президент Колумбии тем временем обвиняет Украину в использовании колумбийцев в качестве "пушечного мяса" и призывает их вернуться домой.

Богдан Буткевич разбирает, что известно об этой истории, что не учли авторы FT и почему главная опасность для Украины - не громкий скандал, а возможные ограничения на набор иностранных бойцов. И объясняет, как украинский опыт дронной войны стал стратегическим ресурсом, за которым уже охотятся государства, армии и криминальные группировки.

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