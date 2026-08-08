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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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Колумбийские картели охотятся за опытом ВСУ? / Без цензуры. ВИДЕО

Financial Times пишет, что люди, связанные с колумбийскими незаконными группировками, могут пытаться проникнуть в украинские подразделения, чтобы освоить управление FPV-дронами и применить этот опыт в войне против собственного государства.

Президент Колумбии тем временем обвиняет Украину в использовании колумбийцев в качестве "пушечного мяса" и призывает их вернуться домой.

Богдан Буткевич разбирает, что известно об этой истории, что не учли авторы FT и почему главная опасность для Украины - не громкий скандал, а возможные ограничения на набор иностранных бойцов. И объясняет, как украинский опыт дронной войны стал стратегическим ресурсом, за которым уже охотятся государства, армии и криминальные группировки.

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Читайте также: Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран, — Решетилова

Автор: 

иностранец (554) Колумбия (41) ВСУ (8241) Буткевич Богдан (472) Латинская Америка (21)
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Топ комментарии
+13
А ви менше пи***діть і менше звертайте уваги. І радійте що хоч хтось нам допомагає воювати проти половини світу
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08.08.2026 00:24 Ответить
+11
Полюють на досвід? Ласкаво просимо в бригади. Набирайте у всі ємкості, безкоштовно, скільки зможете винести.
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08.08.2026 00:20 Ответить
+5
Всі і все,що допомагають знищувати русню заслуговують на респект і повагу.По замовчуванню.
А от чутки,що північнокорейські чучхенята готуються до боїв на Донеччині викликають занепокоєння.
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08.08.2026 00:42 Ответить

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