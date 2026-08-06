Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран, - Решетилова
В Силах обороны Украины служат около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран. Почти 40 % из них — граждане стран Латинской Америки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.
"Около 16 тысяч иностранных добровольцев из не менее 72 стран мира сегодня защищают Украину. Почти 40% из них - граждане стран Латинской Америки. Наше государство ценит вклад иностранных военнослужащих и осознает свою ответственность за соблюдение их прав", - сказала Решетилова.
В Офис военного омбудсмена поступило более 300 обращений
По словам военного омбудсмена, с начала работы Офиса 27 января было получено более 300 обращений от иностранных добровольцев, членов их семей и уполномоченных лиц.
Большинство обращений касается вопросов финансового и материального обеспечения. В частности, речь идет о выплате дополнительного вознаграждения, единовременной денежной помощи, а также надлежащем вещевом и продовольственном обеспечении.
Кроме того, Офис военного омбудсмена рассматривает вопросы предоставления статуса участника боевых действий, досрочного расторжения контрактов по собственному желанию и обеспечения своевременной медицинской помощи.
Для защиты прав иностранных военнослужащих создана специальная рабочая группа
Решетилова сообщила, что создана специальная рабочая группа, которая анализирует проблемы военнослужащих из числа иностранных граждан и лиц без гражданства на всех этапах службы - от заключения контракта до увольнения, возвращения на родину или адаптации к гражданской жизни в Украине.
В ведомстве подчеркнули, что реагируют на каждый сигнал о возможном нарушении прав иностранных военнослужащих, независимо от того, идет ли речь об официальной жалобе, сообщении в СМИ или обращении иностранных неправительственных организаций.
По результатам комплексного исследования прохождения службы иностранцами в Силах обороны Украины Офис военного омбудсмена подготовил предложения по совершенствованию законодательства. Их уже передали в Офис президента Украины и Министерство обороны для дальнейшей проработки.
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