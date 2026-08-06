Украину защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран, - Решетилова

В Силах обороны Украины служат около 16 тысяч иностранных добровольцев из 72 стран. Почти 40 % из них — граждане стран Латинской Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

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"Около 16 тысяч иностранных добровольцев из не менее 72 стран мира сегодня защищают Украину. Почти 40% из них - граждане стран Латинской Америки. Наше государство ценит вклад иностранных военнослужащих и осознает свою ответственность за соблюдение их прав", - сказала Решетилова.

В Офис военного омбудсмена поступило более 300 обращений

По словам военного омбудсмена, с начала работы Офиса 27 января было получено более 300 обращений от иностранных добровольцев, членов их семей и уполномоченных лиц.

Большинство обращений касается вопросов финансового и материального обеспечения. В частности, речь идет о выплате дополнительного вознаграждения, единовременной денежной помощи, а также надлежащем вещевом и продовольственном обеспечении.

Кроме того, Офис военного омбудсмена рассматривает вопросы предоставления статуса участника боевых действий, досрочного расторжения контрактов по собственному желанию и обеспечения своевременной медицинской помощи.

Для защиты прав иностранных военнослужащих создана специальная рабочая группа

Решетилова сообщила, что создана специальная рабочая группа, которая анализирует проблемы военнослужащих из числа иностранных граждан и лиц без гражданства на всех этапах службы - от заключения контракта до увольнения, возвращения на родину или адаптации к гражданской жизни в Украине.

В ведомстве подчеркнули, что реагируют на каждый сигнал о возможном нарушении прав иностранных военнослужащих, независимо от того, идет ли речь об официальной жалобе, сообщении в СМИ или обращении иностранных неправительственных организаций.

По результатам комплексного исследования прохождения службы иностранцами в Силах обороны Украины Офис военного омбудсмена подготовил предложения по совершенствованию законодательства. Их уже передали в Офис президента Украины и Министерство обороны для дальнейшей проработки.

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