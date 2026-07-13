Иностранцам в Силах обороны теперь проще получить вид на жительство: что изменилось?

Иностранцам, проходящим военную службу в Силах обороны, упростили процедуру получения вида на временное проживание.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, с 10 мая действует обновленный миграционный порядок для иностранных военнослужащих.

Вид на жительство могут получить иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

"Иностранцы, которые уже проходят службу, должны обратиться за оформлением вида на жительство в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона — то есть до 10 ноября 2026 года", — отметили там.

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Срок действия удостоверения

Разрешение оформляется на весь срок действия контракта плюс шесть месяцев после его прекращения или расторжения. Этот период после завершения службы дает иностранным ветеранам время для решения социальных, правовых и бытовых вопросов или безопасного отъезда из Украины.

В течение всего указанного срока лицо считается находящимся в Украине на законных основаниях.

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Необходимые для оформления документы

Так, иностранный военнослужащий должен подать в подразделение ГМС или уполномоченный орган следующие документы:

военно-учетный документ (служебное удостоверение военнослужащего) — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;

контракт о прохождении военной службы — оригинал предъявляется, к заявлению прилагается заверенная копия;

обязательство воинской части уведомить ГМС о досрочном прекращении (расторжении) контракта.

Оригиналы документов возвращаются владельцу. Копии заверяет сотрудник ГМС или уполномоченного субъекта с пометкой "В соответствии с оригиналом".

При обмене вида на жительство по истечении срока действия иностранцы категории "04/19" освобождаются от требования предоставлять полис медицинского страхования.

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Что упростили для получения документа?

не проверяют адрес проживания в Украине;

не требуется подтверждать адрес за рубежом;

в некоторых случаях можно использовать просроченный паспорт;

при продлении вида на жительство не требуется оформлять медицинскую страховку.

С видом на жительство иностранец сможет:

открывать банковские счета и пользоваться финансовыми услугами;

обращаться за нотариальными и медицинскими услугами;

оформлять документы в государственных органах;

подтверждать законность пребывания во время любых административных процедур.

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