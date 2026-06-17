По 300 тысяч гривен за бойца: Минобороны будет привлекать иностранцев в ВСУ через лицензированные рекрутинговые компании, — Федоров
Минобороны планирует привлекать иностранцев к службе в рядах Сил обороны Украины через лицензированные рекрутинговые компании. За каждого оформленного и сопровождаемого иностранца рекрутинговая компания будет получать вознаграждение в размере 300 тысяч гривен.
Об этом в интервью YouTube-каналу PRESSING рассказал глава оборонного ведомства Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Привлечение через рекрутинговые компании
По словам министра, в Украине уже есть отработанный механизм.
"В Украине уже есть несколько учреждений (рекрутинговых центров), которые привозят иностранцев. Их привозят сотнями, а уже привезли тысячи... Есть отработанный механизм: как они проходят ОВП, как попадают в армию, как быть с переводчиками, сколько стоит логистика, сколько стоит обучение и так далее", — сказал глава Минобороны.
Федоров напомнил, что в Украине недавно открыли рынок частной военной подготовки и уже 30 компаний работают там. По его словам, то же самое в Минобороны решили сделать на рынке иностранцев, чтобы компания, которая этим занимается, могла получить лицензию "быстро и прозрачно".
"300 тысяч гривен за каждого иностранца, которого приведет на службу", — сказал глава оборонного ведомства.
Федоров отметил, что выплаты будут осуществляться поэтапно. По его словам, это необходимо для того, чтобы компании несли ответственность не только за привлечение бойца, но и за его дальнейшее обучение, сопровождение и адаптацию.
"И мы уверены, что появятся десятки компаний, которые будут привозить тысячи человек в месяц для службы в Украине. Потому что, опять же, заработная плата на передовой сейчас становится сверхконкурентной. Во-вторых, появляется рынок этих компаний, которые будут привозить людей прозрачно, без коррупции, без всяких схем. Мы вообще, по сути, ввели новую процедуру закупок услуг для того, чтобы запустить этот проект. В ближайшее время будет принято постановление по этому поводу. То есть это сложный механизм, ну, но который точно даст хороший результат для нас", — рассказал он.
Старт комплексной реформы армии
- Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
- В частности, в рамках реформы Министерство обороны Украины ставит целью, чтобы в составе украинской армии 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев занимали иностранцы.
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не бійцю 300 тисяч, а рекрутеру. їбанаріум.
хоча гроші є, жгі пьйодоров! гуляй на всі.