По 300 тисяч гривень за бійця: Міноборони залучатиме іноземців до ЗСУ через ліцензовані рекрутингові компанії, - Федоров

Міноборони планує залучати іноземців до служби в лавах Силах оборони України через ліцензовані рекрутингові компанії. За кожного оформленого та супроводженого іноземця фірма-рекрутер отримуватиме виплату у розмірі 300 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING розповів очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Залучення через рекрутингові компанії

За словами міністра, в Україні уже є відпрацьований механізм.

"Є вже в Україні кілька інституцій (центрів рекрутингу), які привозять іноземців. І привозять їх сотнями, і вже привезли тисячі... Є відпрацьований мехінізм, як вони проходять ВЗП, як потрапляють до війська, як бути з перекладачами, скільки коштує логістика, скільки коштує навчання і так далі", - сказав глава Міноборони.

Федоров нагадав, що в Україні нещодавно відкрили ринок приватного ППО і вже 30 компаній працює там. За його словами, те ж саме в Міноборони вирішили зробити в ринку іноземців, щоб компанія, котра цим займається, могла отримати ліцензію "швидко та прозоро".

"300 тисяч гривень за кожного іноземця, якого приведе на службу", - сказав очільник оборонного відомства.

Федоров зазначив, що виплати здійснюватимуться поетапно. За його словами, це потрібно для того, щоб компанії відповідали не лише за залучення бійця, а й за його подальше навчання, супровід та адаптацію.

"І ми впевнені, що будуть десятки компаній, які будуть привозити тисячі людей на місяць, які будуть служити в Україні. Тому що, знову ж таки, заробітна плата на першій лінії зараз стає суперконкурентною. Друге, з'являється ринок цих компаній, які будуть привозити прозоро, без корупції, без всяких схем. Ми взагалі це по суті запровадили нову процедуру закупівель послуг для того, щоб запустити цей проєкт. У найближчий час буде прийнята постанова щодо цього. Тобто це складний механізм, ну, але який дасть точно хороший результат для нас", - розповів він.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Зокрема, в межах реформи Міністерство оборони України ставить за мету, щоб у складі української армії 30–50% посад штурмовиків та піхотинців займали іноземці.

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