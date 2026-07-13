Іноземцям у Силах оборони тепер простіше отримати посвідку на проживання: що змінилося?

Іноземцям, які проходять військову службу в Силах оборони спростили отримання посвідки на тимчасове проживання.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, із 10 травня діє оновлений міграційний порядок для іноземних військовослужбовців.

Посвідку на тимчасове проживання можуть отримати іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у лавах ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

"Іноземці, які вже проходять службу, мають звернутися за оформленням посвідки протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом — тобто до 10 листопада 2026 року", - зазначили там.

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Термін дії посвідки

Посвідку оформлюють на весь строк дії контракту плюс шість місяців після його припинення або розірвання. Цей період після завершення служби дає іноземним ветеранам час для вирішення соціальних, правових і побутових питань або безпечного від'їзду з України.

Протягом усього зазначеного терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах.

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Необхідні для оформлення документи

Так, іноземний військовий має подати до підрозділу ДМС або уповноваженого суб'єкта такі документи:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал пред'являється, до заяви додається засвідчена копія;

контракт про проходження військової служби — оригінал пред'являється, до заяви додається засвідчена копія;

зобов'язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення (розірвання) контракту.

Оригінали документів повертаються власнику. Копії засвідчує працівник ДМС або уповноваженого суб'єкта з відміткою "Згідно з оригіналом".

При обміні посвідки після закінчення строку дії іноземці категорії "04/19" звільнені від вимоги подавати поліс медичного страхування.

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Що спростили для отримання документу?

не перевіряють адресу проживання в Україні;

не потрібно підтверджувати адресу за кордоном;

у деяких випадках можна використовувати прострочений паспорт;

при продовженні посвідки не потрібно оформлювати медичне страхування.

З посвідкою іноземець зможе:

відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами;

звертатися за нотаріальними та медичними послугами;

оформлювати документи в державних органах;

підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.

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