Україну захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн, - Решетилова

У Силах оборони України служать близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн. Майже 40% із них – громадяни країн Латинської Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу сьогодні захищають Україну. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Наша держава шанує внесок військовослужбовців-іноземців та усвідомлює свою відповідальність за дотримання їхніх прав", – сказала Решетилова.

До Офісу військового омбудсмана надійшло понад 300 звернень

За словами військового омбудсмана, з початку роботи Офісу 27 січня було отримано понад 300 звернень від іноземних добровольців, членів їхніх сімей та уповноважених осіб.

Найбільше звернень стосується питань фінансового та матеріального забезпечення. Зокрема, йдеться про виплату додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, а також належне речове та продовольче забезпечення.

Крім цього, Офіс військового омбудсмана опрацьовує питання надання статусу учасника бойових дій, дострокового розірвання контрактів за власним бажанням і забезпечення своєчасної медичної допомоги.

Для захисту прав іноземних військових створили спеціальну робочу групу

Решетилова повідомила, що створено спеціальну робочу групу, яка аналізує проблеми військовослужбовців з-поміж іноземних громадян та осіб без громадянства на всіх етапах служби - від укладення контракту до звільнення, повернення на батьківщину або адаптації до цивільного життя в Україні.

У відомстві наголосили, що реагують на кожен сигнал про можливе порушення прав іноземних військовослужбовців, незалежно від того, чи йдеться про офіційну скаргу, повідомлення в медіа або звернення іноземних неурядових організацій.

За результатами комплексного дослідження проходження служби іноземцями у Силах оборони України Офіс військового омбудсмана підготував пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Їх уже передано до Офісу президента України та Міністерства оборони для подальшого опрацювання.

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