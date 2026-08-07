Колумбійські картелі полюють на досвід ЗСУ? / Без цензури. ВIДЕО

Financial Times пише, що люди, пов’язані з колумбійськими незаконними угрупованнями, можуть намагатися потрапити до українських підрозділів, щоб опанувати FPV-дрони та перенести цей досвід у війну проти власної держави.

Президент Колумбії тим часом звинувачує Україну у використанні колумбійців як "гарматного м’яса" і закликає їх повернутися додому.

Богдан Буткевич розбирає, що відомо про цю історію, чого не врахували автори FT і чому головна небезпека для України — не гучний скандал, а можливі обмеження на набір іноземних бійців. І пояснює, як український досвід дронової війни став стратегічним ресурсом, за яким уже полюють держави, армії та кримінальні угруповання.

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