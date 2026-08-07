Колумбійські картелі полюють на досвід ЗСУ? / Без цензури. ВIДЕО
Financial Times пише, що люди, пов’язані з колумбійськими незаконними угрупованнями, можуть намагатися потрапити до українських підрозділів, щоб опанувати FPV-дрони та перенести цей досвід у війну проти власної держави.
Президент Колумбії тим часом звинувачує Україну у використанні колумбійців як "гарматного м’яса" і закликає їх повернутися додому.
Богдан Буткевич розбирає, що відомо про цю історію, чого не врахували автори FT і чому головна небезпека для України — не гучний скандал, а можливі обмеження на набір іноземних бійців. І пояснює, як український досвід дронової війни став стратегічним ресурсом, за яким уже полюють держави, армії та кримінальні угруповання.
Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.
Актуальний збір
Збір на пікап для Мобільної вогневої групи зенітного взводу. Ціль: 415 000.00 ₴
Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/27oiXpthTC Номер картки Банки: 4874 1000 3087 5010
Карта Приват: 4731219653847933
PayPal – [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от чутки,що північнокорейські чучхенята готуються до боїв на Донеччині викликають занепокоєння.