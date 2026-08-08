Большинство потерь РФ являются безвозвратными из-за дронов ВСУ, - пресс-секретарь НГУ Музычук
Большинство потерь личного состава российских войск на фронте являются безвозвратными. Это связано с эффективным и точным применением беспилотников Силами обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
По его словам, среди уничтоженного личного состава российских войск большая часть приходится именно на безвозвратные потери, тогда как доля санитарных потерь меньше.
"Это в первую очередь связано с эффективностью поражения дронами и с точностью их применения нашими Силами обороны", — отметил Музычук.
Россияне практически не используют тяжелую технику
Пресс-секретарь Нацгвардии также сообщил, что в течение предыдущих суток российские войска фактически не применяли тяжелую технику на глубине до 20 километров.
Вместо этого оккупанты преимущественно использовали мотоциклы, автомобильную технику и пехотные группы.
Музычук отметил, что общий характер боевых действий по сравнению с предыдущими днями не изменился. Российские войска активно применяют беспилотники, пытаются проникать в населенные пункты и накапливать там силы.
Кроме того, россияне задействуют подразделения беспилотных систем, чтобы затруднять логистику Сил обороны Украины.
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