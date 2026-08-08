Більшість втрат РФ є безповоротними через дрони ЗСУ, - речник НГУ Музичук

Більшість втрат особового складу російських військ на фронті є безповоротними. Це пов'язано з ефективним і точним застосуванням безпілотників Силами оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

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За його словами, серед знищеного особового складу російських військ більша частина припадає саме на безповоротні втрати, тоді як частка санітарних втрат є меншою.

"Це в першу чергу пов'язано з ефективністю ураження дронами і з точністю їх застосування нашими Силами оборони", - зазначив Музичук.

Росіяни майже не використовують важку техніку

Речник Нацгвардії також повідомив, що протягом попередньої доби російські війська фактично не застосовували важку техніку на глибині до 20 кілометрів.

Натомість окупанти переважно використовували мотоцикли, автомобільну техніку та піхотні групи.

Музичук зазначив, що загальний характер бойових дій порівняно з попередніми днями не змінився. Російські війська активно застосовують безпілотники, намагаються проникати в населені пункти та накопичувати там сили.

Крім того, росіяни залучають підрозділи безпілотних систем, щоб ускладнювати логістику Сил оборони України.

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