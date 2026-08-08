Пентагон отстранил генерала, координировавшего помощь Украине

Пентагон досрочно отстранил от командования генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, который возглавлял V корпус Армии США и отвечал за военные операции США в Европе и координацию поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

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По его словам, Костанцу отстранили в течение последних нескольких дней — почти за два месяца до окончания его срока полномочий. Причины этого решения пока не разглашаются.

В то же время источник, знакомый с ситуацией, заявил, что отстранение генерала не связано с более широкими усилиями министра обороны США Пита Хэгсета по перестройке военного руководства и не имеет политической подоплеки.

Кто заменит Костанцу

Новым командующим V корпусом должен стать генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатура уже утверждена Сенатом США, а передача командования ранее была запланирована на октябрь.

В настоящее время обязанности командующего корпусом временно исполняет бригадный генерал Джон Б. Маунтфорд — заместитель командующего V корпусом по вопросам боеготовности.

Костанца возглавлял V корпус с апреля 2024 года. Он специализируется на бронетанковых войсках, а до назначения на эту должность командовал 3-й пехотной дивизией в Форт-Стюарте, штат Джорджия.

Роль V корпуса в поддержке Украины

V корпус отвечает за управление силами Армии США и координацию военных операций в Европе. Часть его подразделений дислоцируется в Польше.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину роль корпуса в регионе усилилась. Он, в частности, участвовал в координации американской военной поддержки Украины и обеспечении военного присутствия США на восточном фланге НАТО.

США сокращают военное присутствие в Европе

Отстранение Костанцы произошло на фоне масштабных изменений в высшем военном руководстве США. По данным ABC News, за время пребывания Хегсета на посту министра обороны более двух десятков высокопоставленных офицеров были отстранены от должности или отстранены от исполнения обязанностей, зачастую без публичных объяснений.

В то же время в этом году Пентагон сократил военное присутствие США в Европе. Среди заметных решений — отмена запланированного развертывания в Польше 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Худи, штат Техас.

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