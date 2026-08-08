Пентагон усунув генерала, який координував допомогу Україні

Пентагон достроково усунув від командування генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу, який очолював V корпус Армії США та відповідав за військові операції США в Європі й координацію підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ABC News із посиланням на представника американського військового відомства.

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За його словами, Костанцу усунули протягом останніх кількох днів - майже за два місяці до завершення його каденції. Причини рішення наразі не розголошуються.

Водночас джерело, знайоме із ситуацією, заявило, що відсторонення генерала не пов'язане з ширшими зусиллями міністра оборони США Піта Гегсета щодо перебудови військового керівництва та не має політичного підґрунтя.

Хто замінить Костанцу

Новим командувачем V корпусу має стати генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру вже затвердив Сенат США, а передача командування раніше була запланована на жовтень.

Наразі обов'язки командувача корпусу тимчасово виконує бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд - заступник командувача V корпусу з питань готовності.

Костанца очолював V корпус із квітня 2024 року. Він спеціалізується на бронетанкових військах, а до призначення на цю посаду командував 3-ю піхотною дивізією у Форт-Стюарті, штат Джорджія.

Роль V корпусу у підтримці України

V корпус відповідає за управління силами Армії США та координацію військових операцій у Європі. Частина його підрозділів дислокується в Польщі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роль корпусу в регіоні посилилася. Він, зокрема, брав участь у координації американської військової підтримки України та забезпеченні військової присутності США на східному фланзі НАТО.

США скорочують військову присутність у Європі

Відсторонення Костанци відбулося на тлі масштабних змін у вищому військовому керівництві США. За даними ABC News, за час перебування Гегсета на посаді міністра оборони понад два десятки високопоставлених офіцерів були усунуті або відсторонені від виконання обов'язків, часто без публічних пояснень.

Водночас цього року Пентагон скоротив військову присутність США в Європі. Серед помітних рішень - скасування запланованого розгортання в Польщі 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи 1-ї кавалерійської дивізії, яка базується у Форт-Гуді, штат Техас.

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