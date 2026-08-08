Украина пережила пик жары без отключений света: Шмыгаль рассказал, что помогло избежать дефицита

Энергосистема Украины, по предварительным прогнозам, пережила период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

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Удалось избежать дефицита

"Мы своевременно скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в частности — на энергоблоках АЭС, максимально задействовали имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличили объем импорта электроэнергии. Все это позволило избежать дефицита мощности в системе Украины", — подчеркивает министр.

Шмыгаль выразил благодарность всем энергетикам, которые в экстремальных погодных и безопасностных условиях продолжали ремонтировать и восстанавливать, подключать новые мощности и строить защиту.

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"Спасибо всем украинцам, которые ответственно отнеслись к нашим призывам и изменили свой режим энергопотребления. Вместе работаем дальше", — резюмирует он.