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Новини Удари по енергетиці
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Україна пройшла пікову спеку без відключень світла: Шмигаль розповів, що допомогло уникнути дефіциту

енергетика під ударами РФ

Енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдалося уникнути дефіциту

"Ми вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема - на енергоблоках АЕС, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України", - наголошує міністр.

Шмигаль висловив вдячність усім енергетикам, які в екстремальних погодних та безпекових умовах продовжували ремонтувати і відновлювати, підключати нові потужності й будувати захист.

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"Дякую всім українцям, які відповідально поставились до наших закликів та змінили свій режим енергоспоживання. Разом працюємо далі", - резюмує він.

Автор: 

спека (114) енергетика (3538) Шмигаль Денис (3695) відключення світла (1362)
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Топ коментарі
+14
У Шмигаля «авось» проконало - це справжнє диво. От би так і взимку.
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08.08.2026 10:25 Відповісти
+10
Виключно ударом по спеці депресивними відосиками потужного імітатора презедента.
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08.08.2026 10:31 Відповісти
+8
Якби ще і кабміндічів з єрмаком і татаровим, повісили Оманські приблуди95 у Марїнському парку, то і дощ пішов би або і сніг!?!?!?
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08.08.2026 10:41 Відповісти

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