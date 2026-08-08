Україна пройшла пікову спеку без відключень світла: Шмигаль розповів, що допомогло уникнути дефіциту

Енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдалося уникнути дефіциту

"Ми вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема - на енергоблоках АЕС, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України", - наголошує міністр.

Шмигаль висловив вдячність усім енергетикам, які в екстремальних погодних та безпекових умовах продовжували ремонтувати і відновлювати, підключати нові потужності й будувати захист.

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"Дякую всім українцям, які відповідально поставились до наших закликів та змінили свій режим енергоспоживання. Разом працюємо далі", - резюмує він.