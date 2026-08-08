Наиболее активно пехотные группы РФ сейчас действуют на Харьковском направлении, - ГПСУ
Российские войска не прекращают попыток расширить зону контроля на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
Пехотные группы РФ
По его словам, наиболее активно российские войска сейчас действуют пехотными группами на Харьковском направлении.
"Бронированной техники или колонн техники, которые пытались бы штурмовать наши позиции, нет, но враг продолжает действовать, используя живой человеческий ресурс", - отметил спикер.
Демченко добавил, что атакам предшествуют многочисленные артиллерийские и дронные удары, а также применение управляемых авиабомб.
Противник уничтожается на подступах к границе
В то же время украинские силы в ответ используют артиллерию и БПЛА, в частности - для поражения противника еще на подступах к границе.
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